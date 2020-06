esclusiva Ariatti: "Dybala? Capisco le polemiche ma è giusto retribuire bene i migliori"

Tanti temi discussi con Luca Ariatti, ex calciatore ed agente, nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Ariatti vive a Bergamo e spiega: "Adesso qui la situazione è decisamente migliore, molta gente ha ripreso una vita apparentemente normale, ci auguriamo che ovunque si possa proseguire su questa linea stando sempre attenti e rispettando le regole".

Che Atalanta ritroveremo in campionato?

"E' una delle società che a livello psicologico è stata molto colpita. Si trova comunque in un momento storico più importante di sempre e si ascolta un certo rammarico in giro perchè c'era la mente libera per poter puntare molto in alto e godersi questa situazione. Ci sarà un finale di stagione ad ogni modo interessante in campionato ed in Europa. Le outsider possono dire la loro e in società certamente sanno di avere in mano un gran jolly".

Da agente che cosa pensa della richiesta di Dybala di 15 milioni di euro di ingaggio?

"E' normale che l'opinione pubblica possa avere una reazione polemica e vedere di cattivo occhio certe speculazioni economiche che fanno da contraltare al momento della nostra nazione. Il calcio resta un settore fortunato per pochi eletti e dove c'è un bel giro economico. I giocatori restano i principali protagonisti e come nel mondo dello spettacolo è giusto retribuire i migliori. Dybala è uno di questi e gioca nel miglior club in Italia ed è normale che tiri per i suoi interessi. Comprendo che per chi vede il calcio come un ambiente dai soldi facili tutto questo possa dar fastidio. E' un momento, quello che abbiamo passato e che stiamo vivendo, da trattare con delicatezza, ma il calcio deve andare avanti".

Che mercato sarà il prossimo?

Sarà più corto e ci vorranno preparazione e idee chiare arrivando al dunque in modo rapido. Toglierà le abitudini che avevamo in Italia di fare tutto da ferragosto in poi... I grandi manager sapranno trovare le soluzioni migliori senza fermasi all'imprevisto. Ci sono club che hanno investito sui giovani con contratti lunghi e potranno dunque temporeggiare. Non sarà un mercato facile per le neopromosse. Se il Benevento sta programmando da tempo, per le altre sarà più di corsa. Tra le big c'è curiosità per vedere cosa succederà alla Roma".

Come andrà a finire la vicenda Chiesa?

"La nuova Fiorentina con la sua credibilità sta dando forza al progetto: i giocatori seguono i contratti ma anche i progetti. Mi auguro che i programmi viola che prevedono investimenti nelle infrastrutture possano dare slancio al club. Chiesa è ancora giovane perchè è un '97 e spero possa tenere botta e credere nel progetto Fiorentina. Non vedo scontata la sia partenza".

Tonali e Kubulla li vede all'Inter?

"Vedo Tonali alla Juve e Kumbulla al'inter. I due club si daranno battaglia su questi due giovani. Penso che si possano dividere... la posta in palio. Poi bisogna vedere la necessità tecnica delle squadre".