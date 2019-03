ESCLUSIVA TMW - Ariatti: "Juve seria candidata CL. Ora non ci sono favorite"

La carica di ieri sera dopo la qualificazione ai quarti di Champions fa pensare che la Juve adesso possa essere di nuovo lanciatissima verso la conquista di questo grande obiettivo. "Quello di ieri in effetti era un crocevia importante - dice a Tuttomercatoweb.com Luca Ariatti, agente ed ex calciatore - il morale, l'entusiasmo e la consapevolezza dei propri mezzi ora sono all'ennesima potenza per la Juve. Arrivando in questa fase con questo stato d'animo e questa condizione, tutto diventa possibile. Adesso peraltro il sorteggio può divenire un buon alleato: ci sono squadre più abbordabili, altre più complicate. Sarebbe importante per la Juve arrivare al rush finale senza dover affrontare i colossi. Di sicuro è una Juve rinfrancata, che ha dato un bel segnale a se stessa ed è una seria candidata a vincere la Champions".

Dunque non è la favorita?

"Ora non c'è una favorita. C'è un gruppo di squadre forti. E la Juve c'è e può vincere".

Cosa ha in più e in meno la Juve rispetto alle altre?

"Ha il miglior giocatore del mondo e ha un entusiasmo contagioso ma poi ci sarà comunque da dar battaglia perchè andando avanti si alza il livello. La Juve ha comunque confermato che può arrivare in fondo e mettere la ciliegina sulla torta".