ESCLUSIVA TMW - Ariatti: "Napoli meno compatto ma Ancelotti è una garanzia"

Chiacchierata di mercato con Luca Ariatti agente ed ex calciatore, a partire da Gervinho, ingaggiato dal Parma: "E' un buon colpo anche se con qualche incognita visto che manca da un po' nel calcio europeo. Se è motivato e in condizione può essere una carta importante per i gialloblù". Poi sul Napoli: "Quando le cose vanno bene cerchi di cambiare poco, è mancato magari il colpo da abbinare a quello realizzato per la panchina. E' anche difficile trovare delle primissime scelte per migliorare la squadra. Come ambiente parte in modo meno compatto ma Ancelotti saprà gestire la situazione e porterà la squadra verso una stagione soddisfacente". Sulla Fiorentina ha detto: "L'importante aver tenuto i migliori, può fare di più rispetto alle ultime stagioni. E' chiaro che c'è da fare, per entrare in Europa, anche perché l'Atalanta è un competitor. La Fiorentina deve correre veloce subito". Sul suo assistito Caligara, passato dal Cagliari in prestito all'Olbia: Scelta coraggiosa, la b è poco recettiva sui giovani, si va sui giocatori più pronti. Col Cagliari abbiamo pensato che questa sia la decisione migliore. Valietti è andato al Crotone squadra che punta sui giovani, ieri c'è stato il rinnovo di Bellodi col Milan e si è trasferito anche lui all'Olbia. L'importante è dare ai giovani il tempo di crescere anche attraverso la C".

clicca sotto per guardare