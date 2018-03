ESCLUSIVA TMW - Ariatti ricorda Mondonico: "Che impresa coi viola nel 2004"

Vittorie ed emozioni tra Torino e Atalanta, ma anche a Firenze mister Emiliano Mondonico è riuscito a entrare nella storia. Fu proprio il tecnico di Rivolta d'Adda, infatti, a riportare in Serie A i viola dopo il lungo calvario post-fallimento nel 2003-2004. E per ricordare la magica promozione nel giorno della tragica scomparsa del "Mondo", TuttoMercatoWeb.com ha intervistato proprio il capitano di quella Fiorentina, Luca Ariatti, oggi procuratore.

"Provo grande tristezza - esordisce Ariatti -. In questi ultimi anni mister Mondonico stava combattendo una battaglia contro un avversario scorretto e subdolo, ma ogni volta che lo incontravo mi trasmetteva comunque ottimismo e spensieratezza. Ha sempre avuto una grande forza di volontà. Da suo ex calciatore ci tengo a fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato mister Mondonico".

Quale immagina si porta dietro di lui?

"Quello che ha rappresentato nel calcio lo sappiamo tutti. Di ricordi ce ne sono tantissimi e personalmente mi sento molto coinvolto, perché proprio con Mondonico ho vissuto una pagina fondamentale della mia carriera. Con lui da anonimo calciatore sono diventato infatti un giocatore di Serie A e insieme, nel 2004, abbiamo conquistato una promozione storica e importante per la storia della Fiorentina".

Fu proprio mister Mondonico a consegnarle poi la fascia da capitano di quella squadra.

"Esatto. Devo dirgli grazie in eterno perché mi ha dato fiducia e mi ha sempre protetto, sono stato un suo fedelissimo. Mi diede per la prima volta la fascia in trasferta ad Avellino e poi me la riconfermò l'anno dopo in Serie A. Sarò sempre legato a Mondonico, se ho fatto quello che ho fatto nella mia carriera è anche grazie a lui. Mi dispiace molto per la sua scomparsa".