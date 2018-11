ESCLUSIVA TMW - Arnolin: "Kou miglior difensore Pallone d'Oro? Sfida a 3"

Fonte: Intervista di Raimondo De Magistris

Ex difensore, Gregory Arnolin dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha iniziato la sua carriera da procuratore. E adesso lavora per la Proeleven Sport. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Stella Rossa Belgrado. Quindi, direttamente da Amsterdam - sede del Wyscout 2018 - ci parla del girone Champions del Napoli: "Per il PSG è molto complicato, abbiamo visto tutti quanto a Parigi la squadra di Tuchel abbia sofferto contro il Napoli. Tutti si aspettavano un PSG facilmente agli ottavi, invece...".

Invece il Napoli si sta rivelando più forte del previsto?

"Io lo conoscevo bene, mi aspettavo un Napoli così competitivo".

E in difesa c'è Koulibaly. E' in questo momento il miglior difensore d'Europa?

"Secondo me si, è un calciatore fortissimo. E' in un grande momento di forma".

Passiamo alla Ligue 1. Ha già vinto il Paris Saint-Germain?

"Non c'è storia, è troppo più forte".

Proeleven Sport lavora soprattutto lontano dall'Italia.

"E' vero, in Italia abbiamo solo lo svincolato Mauricio. Ma puntiamo ad allargarci anche al vostro paese perché sta diventando un mercato sempre più interessante".

Pallone d'Oro: chi lo vincerà quest'anno?

"Secondo me l'egemonia Cristiano Ronaldo-Messi è finita. Per me sarà corsa a tre: Mbappé-Griezmann.Modric".