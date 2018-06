ESCLUSIVA TMW - Arzachena, incontro positivo: avanti con Giorico in panchina

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Mauro Giorico e l'Arzachena, avanti insieme. Secondo quanto raccolto da TMW, in giornata è andato in scena un incontro decisivo per il futuro dell'allenatore, dal 2014 alla guida della società della Costa Smeralda. Incontro positivo: presenti lo stesso Giorico e i vertici della società al gran completo, era attesa una decisione ed è stata scelta la continuità, per il quinto anno consecutivo dopo il buon quindicesimo posto alla prima storica stagione in Serie C. L'annuncio arriverà solo nei prossimi giorni, ma la fumata bianca è pronta.