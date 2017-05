ESCLUSIVA TMW - Atalanta, accordo con Ilicic. Manca quello con la Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Quelle contro Napoli e Pescara potrebbero essere le ultime gare di Josip Ilicic con la maglia della Fiorentina. Dopo quattro stagioni in viola il trequartista sloveno, con un contratto in scadenza nel 2018, sarebbe pronto a dire addio. Su di lui c'è da qualche tempo l'Atalanta che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbe già trovato l'accordo col suo entourage. Ancora da trovare la quadratura del cerchi con la Fiorentina che per il proprio numero 72 chiede circa sette milioni di euro. Cifra, questa, che la società del presidente Antonio Percassi, punta ad abbassare.