ESCLUSIVA TMW - Atalanta-Battaglia, l'entourage spinge per la Dea

Arrivano aggiornamenti dal Portogallo in merito al futuro di Rodrigo Battaglia, centrocampista dello Sporting Braga da tempo nel mirino dell'Atalanta. Come vi abbiamo raccontato ieri lo Sporting Lisbona sembra aver sorpassato gli orobici nella corsa al classe 1991 ma niente è ancora detto. Secondo quanto raccolto oggi da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'entourage del giocatore starebbe spingendo per la soluzione italiana, nonostante l'accordo Braga-Sporting sembri molto vicino. Niente è ancora detto.