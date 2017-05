ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Cornelius arriva per 3,5 mln. Bruciati i club tedeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivato ieri il primo colpo della prossima stagione l'Atalanta, che ha pescato in Danimarca Andreas Cornelius, attaccante 24enne prelevato dal Copenaghen e molto considerato dagli addetti ai lavori. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro e sarà a disposizione del club a partire dalla stagione 2017-18: ha firmato un contratto quadriennale, con la Dea che ha bruciato svariati club di Bundesliga per metterlo a disposizione di Gasperini.