ESCLUSIVA TMW - Atalanta, difficoltà per Guedes: per il Palmeiras è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roger Guedes è stata una delle idee più interessanti prese in considerazione dall'Atalanta nel corso delle ultime settimane. L'esterno del Palmeiras piace molto ai dirigenti della Dea, ma nonostante la volontà di provarci, è quasi impossibile che la trattativa possa concretamente prendere corpo. Il motivo principale è tecnico: il tecnico dei brasiliani Cuca lo considera incedibile. Il secondo motivo è prettamente economico. La valutazione è salita dopo alcune recenti cessioni di altri club nel campionato brasiliano e 10 milioni di euro non sono abbastanza per convincere il Verdao a lasciar partire uno dei più promettenti esterni offensivi del Brasile. Il terzo motivo è personale, con il giocatore che, secondo fonti a lui vicine, non vorrebbe lasciare il Palmeiras in questa stagione perché vuole il Mondiale oltre che disputare da protagonista la Copa Libertadores.