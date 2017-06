ESCLUSIVA TMW - Atalanta-Gent, non c'è intesa per Foket. Serve qualche giorno

L'Atalanta e il Genk stanno avendo molti contatti, negli ultimi giorni, per Thomas Foket, laterale che potrebbe essere un nuovo acquisto della società dei Percassi. I nerazzurri non hanno ancora un accordo con il club belga, sebbene la strada sia abbastanza segnata. Napoli e Lazio stanno alla finestra, mentre la valutazione appare chiara: sui 5 milioni l'accordo si farà, le distanze ci sono ma c'è ottimismo da una parte e dall'altra. Serve comunque qualche giorno per chiudere l'eventuale affare. Intanto c'è ancora in ballo la situazione Andrea Conti, le trattative sono collegate e plausibilmente si chiuderanno entrambe dopo il primo luglio, per far sì che le operazioni vadano nel prossimo bilancio.