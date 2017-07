ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il Boro chiede 20 milioni e De Roon si allontana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era stato vicinissimo, ma l'irrigidimento delle posizioni tra Atalanta e Middlesbrough rischia di far saltare il ritorno in Italia di Marten de Roon, eclettico centrocampista olandese che proprio con la Dea si è imposto nel calcio di alto livello, sbarcando in Premier per circa 14 milioni appena un anno fa. L'Atalanta aveva pensato ad un affare "alla Banega", riportando il giocatore a Bergamo dopo una sola stagione, ma il Boro ora fa muro: improvvisamente la richiesta è salita a 20 milioni e questo ha avuto come conseguenza un forte raffreddamento dell'interesse orobico per lui.