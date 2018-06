ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il punto sulla difesa: in arrivo anche Varnier

Fonte: Andrea Losapio

L'Atalanta si muove molto per rinforzare e ringiovanire la linea arretrata in vista della prossima stagione. Il club bergamasco ha trovato infatti l'intesa per il centrale Davide Bettella, classe 2000, con l'Inter per 7 milioni di euro, con il club meneghino che si garantisce il diritto di riacquisto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com però il giovane interista non sarà l'unico innesto: l'Atalanta sembra aver sorpassato la concorrenza per Marco Varnier, classe '98, del Cittadella seguito anche dal Sassuolo. Il centrale sarebbe a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Infine futuro ancora a Bergamo per il terzino destro classe '99 Enrico Del Pinto che dovrebbe essere promosso in prima squadra.