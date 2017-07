ESCLUSIVA TMW - Atalanta, il Werder Brema si inserisce per Roger Guedes

© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

È un'idea che da qualche giorno circola in casa Atalanta, ma dall'estero non restano certo a guardare. Stiamo parlando dell'interesse della Dea per l'esterno offensivo del Palmeiras Roger Guedes, giocatore tra i più promettenti in Brasile che negli ultimi giorni è stato sondato con decisione dal Werder Brema. Il costo non è basso, visto che il suo club di appartenenza chiede almeno 10 milioni di euro per intavolare la trattativa, ma i tedeschi paiono davvero fare sul serio. Sartori è avvisato, se vuole stringere per l'attaccante dovrà fare i conti anche con la società che milita in Bundesliga.