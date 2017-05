© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto appreso in esclusiva da TMW l'Atalanta è vicina a mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione. Il calciatore seguito da vicino dei bergamaschi è Rodrigo Battaglia, attualmente in forza al Braga. Il centrocampista argentino classe 1991 è oggetto di una trattativa che potrebbe portare un esborso di 1.2 milioni di euro da parte degli orobici.