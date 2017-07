ESCLUSIVA TMW - Atalanta, incontro in corso per il rinnovo di Gomez

Fonte: di Michele Criscitiello

Mattinata decisiva per il futuro di Alejandro Gomez. Secondo quanto raccolto dal direttore di TuttoMercatoWeb.com Michele Criscitiello, infatti, è in corso in quel di Milano l'incontro fra Percassi e il Papu per arrivare all'atteso rinnovo con l'Atalanta.