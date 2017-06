ESCLUSIVA TMW - Atalanta, nome nuovo per l'attacco: è Iago Falque

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta sta cercando un esterno offensivo di grande forza da affiancare ad Alejandro Gomez nel tridente con Gasperini: considerato che l'attacco è praticamente già fatto, con Petagna - dichiarato incedibile ieri, sebbene Riso abbia cercato un accordo con il Milan per eliminare la percentuale sulla rivendita - e Cornelius che si alterneranno nel ruolo di punta centrale, sulla destra c'è un buco che l'Atalanta vuole colmare. C'è sempre Politano, ma non solo: una delle ultime idee è quella che porta a Iago Falque, ala del Torino che nello scorso campionato era già finito nel mirino dei nerazzurri. Già avuto da Gasperini ai tempi di Genova, lo spagnolo sarebbe un grande acquisto per una squadra che ha bisogno di un esterno capace di creare un'alternativa al Papu. La trattativa, però, si presenta quasi proibitiva.