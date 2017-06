ESCLUSIVA TMW - Atalanta, non solo cessioni. Priorità all'esterno offensivo: il punto

Cornelius, Gosens e Haas. Sono già tre i calciatori ufficializzati dall'Atalanta in vista della prossima stagione. Il club orobico, che nella prossima stagione dovrà fare a meno di Kessié e, probabilmente, di Andrea Conti, si sta muovendo attivamente anche per rinforzare la squadra.

La priorità resta l'esterno offensivo, un'ala destra che possa permettere a Gasperini di giocare il prossimo anno col tridente. In Italia, già sondati Caprari e Politano, ma si valutano in queste ore anche soluzioni estere. Il club è al lavoro: Gasp in attacco vorrebbe ripartire dal tridente.