Tesserato con l'Inter ma in prestito al Pescara, Gianluca Caprari è stata una delle poche note liete in casa Pescara durante questa stagione maledetta per il Delfino, retrocesso da tempo in Serie B nonostante l'avvicendamento in panchina: secondo quanto da noi raccolto, l'Atalanta sarebbe interessata all'attaccante scuola Roma in vista della prossima stagione, quando la Dea sarà impegnata su tre fronti dopo la qualificazione in Europa League.