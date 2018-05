ESCLUSIVA TMW - Atalanta, occhi su Ngawa. C'è anche il Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una discreta stagione ad Avellino è stata sufficiente a Pierre-Yves Ngawa per attirare le attenzioni di alcune società di alto profilo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il terzino belga classe 1992 sarebbe finito nel mirino sia dell'Atalanta che del Parma. Ngawa (26) è arrivato lo scorso anno in Irpinia a parametro zero dal Leuven.