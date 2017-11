ESCLUSIVA TMW - Atalanta, occhi su Paciencia. C'è anche lo Stoccarda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia a muoversi il mercato in vista della sessione invernale del prossimo gennaio. A tal proposito sono già attivi da tempo gli osservatori delle squadre di Serie A in giro per tutto il Mondo. Fra questi quelli dell'Atalanta, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, avrebbero messo gli occhi su uno dei migliori talenti portoghesi. Si tratta di Gonçalo Paciencia, attaccante classe 1994 di proprietà del Porto. Paciencia, attualmente in prestito al Vitoria Setubal ha un contratto in scadenza nel giugno 2019 con la società di Oporto e una valutazione che si muove fra i tre e i cinque milioni di euro. Sul giocatore (fra i papabili per la convocazione a Russia2018) sono vivi gli interessi anche dello Stoccarda.