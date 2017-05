© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta fa sul serio per Josip Ilicic, attaccante della Fiorentina. Lo sloveno è in scadenza 30 giugno 2018 e ha già un accordo con i nerazzurri, ma i toscani vorrebbero una cifra vicina ai 7 milioni. Una richiesta molto alta che i bergamaschi vorrebbero abbassare inserendo Alberto Paloschi come contropartita, attualmente a bilancio per altre quattro stagioni.