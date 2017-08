ESCLUSIVA TMW - Atalanta, osservatore in Paraguay per il derby di Asuncion

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Ci sarà anche un osservatore dell'Atalanta per Olimpia-Nacional, derby di Asuncion che andrà in scena nella notte italiana valido per la Copa Sudamericana. Nel mirino della società orobica due calciatori: il difensore classe '95 Miguel Jacquet e Walter Gonzalez, attaccante tornato in Paraguay dopo un avventura in Portogallo con l'Arouca.