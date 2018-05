ESCLUSIVA TMW - Atalanta, per il centrocampo calda la pista Castro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta vuole puntellare il centrocampo in vista della prossima stagione, anche per dare delle alternative a Freuler e de Roon, praticamente sempre presenti. Così, dopo Soriano (per lui è pronto un contratto fino al 2022) la pista calda è quella che porta a Lucas Castro, centrocampista del Chievo Verona. L'argentino può disimpegnarsi bene anche nel ruolo di volante offensivo, adattandosi perfettamente al 3-5-2 di Gasperini.