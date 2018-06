ESCLUSIVA TMW - Atalanta, per Monachello si muovono tre club di B

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa l'avventura in prestito all'Ascoli per Gaetano Monachello è il momento di pensare al futuro. Per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si sono mosse tre squadre di Serie B. Si tratta di Benevento, Brescia e Crotone.