ESCLUSIVA TMW - Atalanta, possibile incontro con Masiello per l'adeguamento

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime notizie legate all'Atalanta, che a breve contatterà Andrea Masiello (31) per l'adeguamento contrattuale. Il difensore, attualmente, percepisce una cifra bassa in termini di ingaggio poiché arrivava dallo stipendio minimo dopo la squalifica per calcioscommesse e - al termine di ogni stagione - era fissato un appuntamento per adeguarlo. Resta dunque possibile un prolungamento, mentre il suo contratto è in scadenza nel 2018.