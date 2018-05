ESCLUSIVA TMW - Atalanta, problemi per Defrel. Può saltare Cristante

© foto di Federico Gaetano

L'Atalanta sta sfogliando la margherita per capire quale sarà il futuro di Bryan Cristante. È vero che negli scorsi giorni la Roma era in vantaggio rispetto a tutti, anche e soprattutto per la possibilità di uno scambio (con conguaglio a favore dell'Atalanta) con Gregoire Defrel. Il giocatore era soddisfatto della destinazione, ma alcuni meccanismi di mercato fanno registrare una frenata molto simile a quella per Franck Kessie, con la Roma che aveva trovato l'accordo con i bergamaschi ma non con il giocatore. La Juventus, in tutto questo, si sta facendo avanti con forza, perché Cristante piace molto a Marotta e pare che anche Allegri, ora, sia convinto dell'operazione. Attenzione anche all'Inter che guarda con fare interessato l'evoluzione della vicenda.