ESCLUSIVA TMW - Atalanta, rifiutati 14 milioni dall'Atletico Madrid per Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene iberiche per Andrea Conti, ma l'Atalanta fa muro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club orobico ha infatti rifiutato un'offerta da 14 milioni di euro dell'Atlético Madrid per l'esterno difensivo classe '94. Una proposta che non convince economicamente i nerazzurri, la cui richiesta al momento è più alta. Su Conti, oltre ai Colchoneros, restano vigili Inter, Milan e Chelsea.