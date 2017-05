ESCLUSIVA TMW - Atalanta, sorpasso dello Sporting Lisbona per Battaglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo averlo visionato a lungo Rodrigo Battaglia sembra, clamorosamente, destinato a non approdare all'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe 1991 sarebbe, infatti, molto vicino allo Sporting Lisbona. Il Leao nelle ultime ore ha messo sul piatto una duplice offerta per lo Sporting Braga, formazione attualmente titolare del cartellino del giocatore: 3,5 milioni di euro oppure 1,5 più il prestito di alcuni giocatori. In entrambi i casi il Braga sembra pronto a dare l'ok al passaggio di Battaglia al club biancoverde.