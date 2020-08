esclusiva Atalanta su Omur, l'ag: "Simbolo del calcio turco. Già rifiutate offerte pesanti"

Abdulkadir Omur e l'Italia. Un matrimonio che, forse, quest'estate è destinato a compiersi. Di oggi le indiscrezioni, forti, sul sondaggio della Dea : i quotidiani turchi parlano di contatto tra club e di una richiesta da 25 milioni di euro da parte del Trabzonspor per il talento seguito dall'Atalanta. "Disegna calcio, è un giocatore che trasmette emozioni: è un trequartista con tecnica impressionante, capitano del Trabzon. Stravedo per lui, può fare una carriera importante". A dirlo, a Tuttomercatoweb.com, è il suo agente, George Gardi, che tra gli altri in Italia segue anche gli interessi di Eljif Elmas a Napoli.

E' l'estate del possibile addio?

"Da due estati il ragazzo è protagonista e tra i nomi più caldi nelle scrivanie di diverse società italiane. La scorsa estate, ma non farò nomi, c'è anche chi è volato in Turchia per provare a chiudere la trattativa".

E' un simbolo del club, del calcio turco, a ventuno anni.

"Non è solo un talento, un giocatore, ma un simbolo. E' come se in Italia stessimo parlando di uno del valore di Baggio, Totti, Del Piero. Portarlo via non è semplice e lo ha detto anche il Presidente del Trabzonspor: sono state rifiutate offerte importanti per lui in questo mercato".

Sogna l'Italia? Può essere lui il grande colpo dell'Atalanta?

"Non entro in merito alle trattative singole. Ci sono delle richieste, vedremo l’evolversi della situazione".