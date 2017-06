ESCLUSIVA TMW - Atalanta, Toloi incedibile. Nonostante le sirene di mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta ha dichiarato incedibile il difensore brasiliano Rafael Toloi nonostante le richieste provenienti da diversi club. Il giocatore infatti, come raccolto dalla nostra redazione, piace molto a Walter Sabatini, ds del gruppo Suning che controlla l'Inter, e a due club londinesi di Premier League come Watford e Crystal Palace, ma non si muoverà da Bergamo in questa finestra di mercato.