ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, Lucci in Spagna: contatti per Muriel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato dell'Atletico Madrid, per questa sessione, sarà bloccato. Niente acquisti e niente innesti ma i Colchoneros, col ds Berta, sono già all'opera per la sessione invernale. Tra i nomi al vaglio per gennaio c'è già quello di Luis Muriel della Sampdoria, tanto che l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sarebbe pronto a sbarcare in Spagna per discutere con il club di Simeone proprio del giocatore per la sessione invernale.