esclusiva Auteri su Juric: "In lui c'è tutto di Gasperini. Era pronto già da giocatore"

Gian Piero Gasperini è stato mentore, maestro, scopritore e ancor di più per Ivan Juric. Quello che l'ha voluto, lanciato, cresciuto. Da giocatore, da vice e poi l'ha fatto sbocciare da allenatore. Una carriera insieme, in vista della sfida di oggi tra Atalanta ed Hellas Verona, che Tuttomercatoweb.com analizza insieme a Gaetano Auteri che proprio dopo Gasp ha allenato più di tutti Juric. "Non è più una sorpresa: da calciatore era diligente, impegnato, consapevole, un professionista. L'ho avuto in una stagione particolare, dopo la retrocessione del Crotone dalla C alla B. Non voleva restare ma aveva un ottimo rapporto coi Vrenna: inizialmente aveva i suoi dubbi, poi si è dimostrato un professionista".

Non l'ha sorpreso.

"Già da calciatore aveva spessore, per me non è una sorpresa. Non da ora mi sorprende: poi in questo lavoro rischi, come a Genova, ma il valore di Ivan è quello".

Quando vede in lui di Gasperini?

"Tutto, moltissimo. Parliamo di un tecnico importante, un innovatore. Sono stati insieme tanti anni: io prima di andare a Crotone, vidi la Primavera della Juventus di Gasperini. Già allora, e parlo di tanti anni fa, ebbi una grande impressione della sua squadra. Ho avuto Juric da giocatore, è stato tantissimi anni con Gasperini. La cultura del lavoro è quella, il modo di stare in campo, mentalità e organizzazione sono quelle".

Che partite sono quelle tra due squadre speculari come Atalanta e Verona?

"Se si sbloccano sono bellissime. Se si alterano gli equilibri, sì. Sono gare belle da vedere sotto tanti punti di vista. La loro organizzazione di gioco è straordinaria".