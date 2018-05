ESCLUSIVA TMW - Avramov: "Conta più per il Cagliari. Ma la Viola merita l'EL"

© foto di Federico De Luca

Vorranno vincere tutte e due. Fiorentina-Cagliari in programma domenica al Franchi sarà con ogni probabilità una sfida ad alta intensità. Se i viola puntano con forza all'Europa League, i sardi non potranno perdere un'altra gara perchè il rischio B è concreto. Chi conosce bene le due squadre è senz'altro Vlada Avramov, doppio ex: "Credo che domenica la partita sarà innanzitutto nel segno di Astori, visto che si affronteranno le formazioni più importanti per la sua carriera. Il Cagliari - dice l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com - ha bisogno di punti e farà di tutto per guadagnare almeno un pareggio. Forse questa partita è più importante per i sardi che per i viola. Del resto, andare in B è diverso rispetto a non andare in Europa League".

Che è successo al Cagliari?

"Fino ad un certo punto andava tutto bene poi l'infortunio di Cigarini e il caso Joao Pedro hanno cambiato la situazione: la squadra si è trovata senza due tra i giocatori più importanti".

La Fiorentina invece ha preso un gran bel passo...

"Si è acceso qualcosa nello spogliatoio dopo la tragedia di Astori. Tutti hanno voluto onorare al meglio Davide. Questa scintilla ha reso ancor più forte la squadra ed è stata capace di unire tutto e tutti. Spero che la Fiorentina vada in Europa, la gente di Firenze merita ogni anno di raggiungere questo traguardo".

Cragno o Sportiello? Chi sceglie?

"Ho giocato con Sportiello, l'ho visto crescere e lo stimo. Ho sempre detto che è un gran portiere. Serviva tempo per abituarsi in una nuova piazza. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni solo Toldo e frey si sono subito imposti. Adesso Sportiello sta facendo vedere il suo valore. Ed è un valore elevatissimo. Quanto a Cragno sta facendo buone cose, è giovane e ha il futuro davanti a sè".