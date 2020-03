esclusiva Avv. Afeltra su Higuain: "C'è una norma precisa. Juve? Non ha colpe"

L'avvocato ed esperto di diritto sportivo, Roberto Afeltra ha commentato con Tuttomercatoweb.com le polemiche che si stanno levando nel mondo del calcio dopo i ritorni in patria di numerosi calciatori in tutto il mondo. Dalla Francia, con Neymar e Thiago Silva in Brasile, Edinson Cavani in Uruguay, passando dalla Spagna, con Luka Jovic del Real Madrid in Serbia, fino ai casi della Juventus con Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira. "La legge è precisa. Higuain ha un test negativo, ok, ma la legge è legge e l'italiano è italiano. Il Rapporto dell'ISS è chiaro: datato 7 marzo 2020, troverete uno scritto di 10 pagine. Nella prima c'è scritto che l'isolamento fiduciario è una misura importante. Serve un isolamento domiciliare di 14 giorni anche per chi ha avuto anche contatti con sintomatici".

Cosa può accadere a suo avviso, Avvocato?

"Quando verrà esaminata l'autocertificazione, dovrà essere verificato che non poteva uscire oppure che queste norme erano ordinatorie".

Si spieghi meglio.

"E' una norma ordinatoria o obbligatoria? E' questo da capire. Altrimenti escono 3 milioni di italiani nelle strade da domani. O è per tutti, o per nessuno".

E la posizione della Juventus?

"La Juventus non ha responsabilità. Spezzo una lancia in favore del club: è neutra nel caso. La sua autorizzazione non è tra i documenti necessari per uscire da casa. Non ha responsabilità. Questa norma vale per tutti i soggetti che hanno avuto contatto con un positivo".

Cosa potrà accadere?

"Le procure sono già intasate ora. Servono verifiche da organi amministrativi prima, figuriamoci...".