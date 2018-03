ESCLUSIVA TMW - Avv. Capello: “Dybala-Simeone? Nessuno scoop, un saluto”

© foto di Federico De Luca

Rispetto alla querelle della presunta cena tra Paulo Dybala e l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone rilanciata da Radio Marca nella serata di ieri, l’Avvocato Pierfilippo Capello precisa quanto segue: “Le considerazioni espresse in merito alla vicenda sono state influenzate da una notizia non aderente alla realtà. Secondo quanto mi risulta, infatti Dybala non era a cena con Simeone, men che meno da solo: i due si sono semplicemente ritrovati a cena per caso nello stesso ristorante, ed al termine delle rispettive serate si sono limitati ad un saluto corredato da qualche minuto di chiacchiere in compagnia dei rispettivi commensali. Una realtà ben diversa da quella riportata dai media iberici e che di conseguenza non consente di portare alle considerazioni che hanno caratterizzato le ultime ore”. Insomma, un caso chiuso sul nascere, privo di retropensieri e summit segreti.