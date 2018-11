ESCLUSIVA TMW - Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio”

“Herrera? Lo vedo fuori dal Porto, potrebbe andare in Italia dove è apprezzato da alcuni top club”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato portoghese Marco Correia De Oliveira - molto vicini alle dinamiche di calciomercato del Portogallo - a proposito del calciatore del Porto, Herrera, accostato a diversi club italiani.

Discorso diverso per Brahimi: può rinnovare con il Porto.

“Non è facile che vada via a causa di alcune vicende legate alla Doyen Sports, difficilmente andrà via a parametro zero. E comunque non penso che sia adatto al calcio italiano perché rispetto ad Herrera è discontinuo”.

Avvocato, lei al Benfica è di casa. Che succederà con Eduardo Salvio?

“Potrebbe rinnovare con il Benfica, che gli ha proposto quattro anni di contratto. Dipenderà dal ragazzo, che comunque ha tanti estimatori. Anche in Cina”.