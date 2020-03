esclusiva Avv. Dini: "Riduzione stipendi calciatori? Serve intervento istituzionale"

La Juventus ha aperto il fronte trovando un accordo con i propri giocatori per la riduzione dei loro ingaggi (con cui rispArmierà 90 milioni di euro lordi). Adesso si attendono le mosse degli altri club, che potrebbero seguire la strada dei bianconeri. "Quella della Juve è un'operazione sicuramente positiva ma che ha anche una natura finanziaria", dice a Tuttomercatoweb.com Giulio Dini avvocato ed esperto di diritto sportivo. "Credo che la materia debba essere trattata in modo uniforme dalle istituzioni. Se è vero che nei contratti tra privati è opportuno non intervenire, è anche vero che la mancanza di un trattamento uniforme per quanto riguarda gli stipendi nel calcio può avere delle ripercussioni sui tempi e modi di ripresa o prosecuzione del campionato. Mi aspetto un intervento istituzionale che uniformi e disciplini in via eccezionale la questione. Fermo restando questo intervento, se il campionato dovesse proseguire in estate, sempre a livello istituzionale è necessario un intervento straordinario che allunghi i contratti almeno di un mese ma che proroghi anche i termini intermedi visto che ci sono tante pattuizioni contrattuali soprattutto per la parte variabile - i bonus - che deve poter essere raggiunta in egual misura (gol e presenze fatti ad una determinata data come bonus del calciatore ma anche come bonus o condizione di trasferimento o di riscatto del calciatore stesso)

Come cambiano adesso i contratti della Juve?

"Immagino che ci sia stata una sostituzione con una integrazione in diminuzione legata agli ultimi quattro mesi, fatta salva la possibilità di rinegoziazione in caso di ripresa del campionato"

Alla fine i giocatori si accorderanno per la riduzione degli ingaggi?

"Credo che ci sarà una presa di coscienza generale. E' difficile che ci possano essere dei contrasti. Bisogna che i club non siano lasciati liberi di muoversi autonomamente ma siano inseriti in un canale deciso dalle isitituzioni. La soluzione, ripeto, va trovata a livello istituzionale. All'adempimento dei pagamenti da parte dei club si lega anche un sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi ed è chiaro quindi che servono regole uniformi per tutti".