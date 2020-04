esclusiva Avv. Gallinelli: "Malagò e il rinvio delle elezioni? E' contro la normativa statuale"

Ha sollevato molte discussioni l'intenzione del presidente del Coni Malagò di rimandare al prossimo anno le elezioni per la presidenza del CONI e quelle che riguardano la presidenza di tutte le Federazioni nazionali. Slittate le Olimpiadi al prossimo anno, Malagò osserva: “È il nostro stesso statuto che c’è lo impone: le elezioni si svolgono sempre dopo i Giochi Olimpici”. Dunque secondo questa visione occorrerà aspettare il 2021 anche per le elezioni del presidente della Figc e dell'Aia. "E' una misura eccessiva e violativa della normativa statuale", dice a Tuttomercatoweb.com l'avvocato Paolo Gallinelli noto esperto di diritto sportivo. "C'è una deliberazione della Giunta del Coni del primo febbraio 2018 che si è adeguata alla normativa di fonte statale che prevede un limite temporale di quattro anni per le cariche federali. E' vero che siamo in mezzo ad un'emergenza sanitaria mondiale ma rinviare tutto di un anno senza attenderne gli sviluppi, sembra eccessivo e come detto andrebbe contro la normativa statuale. Perchè vincolare tutto alle Olimpiadi? Un conto è l'emergenza sanitaria connessa ad un evento come le Olimpiadi, altro discorso è la questione di cui stiamo parlando che potrebbe essere nei prossimi mesi di più facile realizzazione".

Che succede se si rinviano di un anno le elezioni?

"In questo caso chi verrà eletto avrebbe un mandato solo di tre anni. Sarebbe paradossale: chi è in carica adesso va avanti per cinque anni, i prossimi eletti invece non avrebbero la possibilità di espletare completamente il loro documento programmatico. Quel che occorre ribadire è che per ragioni di opportunità, vista l'emergenza sanitaria, si può posticipare di sei mesi il procedimento delle elezioni senza vincolarle alle Olimpiadi perchè porterebbe ad un eccessivo mantenimento delle cariche federali, dalla presidenza del Coni in giù. Magari a settembre-ottobre, come tutti speriamo, la situazione è migliorata o addirittura risolta e allora a quel punto si potrà procedere alle elezioni. Ripeto, rinviare di un anno sarebbe sproporzionato, inopportuno e in violazione di norme statuali e recepite dalla Giunta Nazionale del Coni".