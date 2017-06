ESCLUSIVA TMW - Avv. Grassani: "Primavera mobbing per Gigio? Se tutto l'anno"

Anche l'avvocato Mattia Grassani, grandissimo esperto di diritto sportivo, racconta il suo punto di vista sulla delicata situazione tra il Milan e Donnarumma. E anche sull'eventuale rischio mobbing che può correre il club rossonero mettendo il portiere ai margini. "Credo - dice a Tuttomercatoweb.com - che difficilmente una società del calibro del Milan possa cadere in errori o in atteggiamenti considerati mobbizzanti. La ritengo proprio un'ipotesi remota. Per quel che riguarda le parole dell'agente di Donnarumma e il pericolo del mobbing, saranno le attività a cui verrà destinato Donnarumma a determinare la reale situazione. Ripeto, a mio parere comunque il Milan non commetterà errori marchiani".

Ma se poi dovesse esser mandato a giocare in Primavera, questa decisione potrebbe essere considerata mobbing anche se il portiere è in età da Primavera?

"Se per tutto l'anno fosse mandato a giocare in Primavera allora potrebbe anche esserlo. Allenarsi e cambiarsi in determinante strutture diverse da quelle della prima squadra, potrebbe generare l'ipotesi di mobbing. Se invece viene utilizzato a volte anche in Primavera perché l'allenatore preferisce puntare un altro giocatore il discorso è diverso. Anche perché magari in questo caso si darebbe al giocatore la possibilità di giocare. Dobbiamo comunque prepararci tutti ad un anno molto intenso. E' ancora presto per lanciarsi in ipotesi. Dovremo stare tutti molto attenti".