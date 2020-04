ESCLUSIVA TMW - Avv.Renzulli: “Sospensione stipendi non prevista nell’accordo collettivo"

esclusiva Avv.Renzulli: “Sospensione stipendi non prevista nell’accordo collettivo"

vedi letture

“Coronavirus ed emolumenti? Gli scenari che si aprono sono due e cambiano in base a ciò che si prospetterà. Se si porterà a termine la stagione oppure no. Se si continuerà a giocare il calciatore andrà remunerato ma a questo punto i club vorrebbero procedere ad una riduzione dei compensi in ragione dei danni subiti a causa del Covid. Si giocherà a porte chiuse, da ciò deriverebbe il mancato incasso al botteghino e probabilmente una restituzione di una quota parte dell’abbonamento. E così le società vorrebbero la riduzione dei compensi. La funzione auspicabile è quella di raggiungere un accordo come da direttiva della Fifa per evitare contenziosi”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudia Renzulli, esperta di diritto sportivo dello studio legale Ruggiero Malagnini.

In Serie B si è parlato di cassa integrazione.

“Ad oggi la cassa integrazione conosciuta nel nostro ordinamento non consente l’accesso alle società di calcio. A tal proposito Lega di Serie B e C, nel corso della riunione tenuta presso la FIGC, in occasione del Tavolo di crisi del 26 marzo, tra le numerose ipotesi avanzate per trovare un rimedio a tale situazione, ha chiesto al presidente federale di portare all'attenzione del Governo la possibilità di estendere la cassa integrazione ai calciatori che percepiscono un compenso annuo lordo fino a 50.000,00 euro”.

Sul fronte tagli, come la vede?

“Ogni calciatore ha un contratto di lavoro diverso rispetto a quello di un collega. Se la stagione non dovesse andare avanti lo scenario sarebbe diverso: il giocatore potrebbe chiedere la risoluzione del contratto e la società giustificare il mancato pagamento con la crisi dovuta al Coronavirus”.

La sospensione invece è ipotizzabile?

“L’ipotesi non è elencata nell’accordo collettivo dove la sospensione è prevista in caso di provvedimenti disciplinari, legati al doping e così via. Ma una situazione come quella del Covid e quindi un provvedimento dell’autorità non è contemplata. Non ci sono tempi e presupposti per la sospensione degli stipendi: l’accordo collettivo parla chiaro”.