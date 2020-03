esclusiva Avv. Rodella: "E' un anno zero: il calcio dovrà riscrivere le regole"

vedi letture

"La vitalità di un paese si misura con lo sport. E qui si è fermato lo sport Mondiale. E' il sintomo più evidente". L'avvocato Paolo Rodella fotografa per Tuttomercatoweb.com la difficile situazione attuale di sport e calcio, in Italia. Tra le questioni stringenti c'è anche quella dei contratti di lavoro, eventuali decurtazioni e accordi sul tavolo tra categorie. "Il discorso è ampio: il contratto di lavoro dei calciatori è a prestazioni corrispettive. Se per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, l'altra parte contrattuale può non rendere la sua parte. Se non si gioca, se non si fanno i ritiri, se non ci si allena, perché io club devo pagarti? E' il principio generale".

Una questione decisamente implicata.

"Secondo questo discorso si potrebbe arrivare alla sospensione degli emolumenti. Poi, però, ci sono interpretazioni esagerate. Il 16 marzo era relativo a un periodo contrattuale già maturato, non può dipendere dall'epidemia. L'attività si è fermata il 5? Per i mesi che saranno, ne riparliamo. Ora siamo in una situazione di troppa incertezza su ripresa di attività e fine campionati".

Come si procede ora?

"Si può procedere solo per negoziazione privata. Non immagino Assocalciatori, Leghe, sindacati, tutti a tavola per decidere. Il Sindacato non può decidere per l'individuo, la rinegoziazione dei contratti dovrà essere individuale".

Dovrà essere riformulato anche il calendario.

"Il rinvio degli Europei facilità il progetto di riprendere ma siamo nel buio completo. Dobbiamo aspettare. Qualcuno vorrà approfittarne per non assolvere obbligi contrattuali ma tutto è possibile".

Cosa fare, dunque?

"Bisognerà riscrivere le regole. Tutto quel che riguarda le scadenze dei pagamenti, quanto meno per fronteggiare l'emergenza, deve essere riscritto. I confini devono essere ridefiniti, almeno per affrontare questo momento. Scadenze, pagamenti, termini per l'iscrizione".

Chi dovrà farlo?

"La Federazione, col Presidente Gravina, sentite tutte le componenti. Calciatori, allenatori, direttori, club, arbitri. Per una situazione di questo tipo sarà necessario anche un provvedimento del Governo. Parliamo di qualcosa che esula dall'ordinario, dovremo seguire le linee guida dettate dallo Stato. L'ordinamento sportivo è vero che è autonomo ma non può non avvalersi del Governo".

Parliamo anche di Financial Fair Play e di come la UEFA, altrettanto, potrà rivedere i propri regolamenti.

"Servirà riscrivere le regole che hanno governato l'economia mondiale. Il Patto di Stabilità era stato un dogma, ora superato. A cascata, necessariamente, si arriva dai rapporti tra stati alla singola situazione dell'artigiano e dunque anche del calciatore. FIFA, UEFA, organi nazionali, dovranno riformulare i loro parametri e i criteri di valutazione".