ESCLUSIVA TMW - Bacconi: "Koulibaly si è preso tutti i meriti di Albiol"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala per celebrare Romeo Anconetani, a 20 anni dalla morte dello storico presidente del Pisa: "Arrivai qui dall'ISEF di Firenze e fu un imprinting fantastico. Vincemmo subito la B, poi l'esperienza in A con Lucescu. Romeo nel bene e nel male era un personaggio clamoroso: per me che facevo il tifo in curva, trovare un manager che aveva idee pazzesche è stato fantastico e me lo porto dietro ancora oggi".

Quali sono i motivi del distacco del Napoli dalla vetta?

"Ho seguito tanto il Napoli in questi anni. Secondo me non ha avuto il coraggio di cambiare: andato via Sarri, non si è liberato di molti giocatori arrivati a fine ciclo e vive di tante contraddizioni: in tanti avevano acquisito la mentalità e idee di Sarri, e questo è andato a contrapporsi alle nuove indicazioni di Ancelotti. Tanti non riescono a fare quello che chiede l'attuale allenatore".

Koulibaly in particolare sembra in grande difficoltà.

"Era già calato l'anno scorso, quando s'è fatto male Albiol, che è un giocatore sottostimato, capace di guidare la linea difensiva. Koulibaly si prendeva i meriti di Albiol e oggi non riesce a gestire tatticamente la posizione con Manolas, sono entrambi troppo irruenti".

L'Inter può vincere lo Scudetto?

"Conte ha sempre fatto bene al primo anno, ma il gap tecnico e di esperienza con la Juventus è enorme. Io pensavo che Sarri trovasse più difficoltà nell'ambientamento, invece vedo che la squadra lo segue con entusiasmo".

Come vedi la lotta per il quarto posto e la nuova Fiorentina?

"La Viola è molto interessante, punta su giovani e ha momenti di gioco innovativo, mi convince. Non arriverà in zona Champions, ci sono squadre più collaudate. La Lazio per esempio mi piace tanto, ha una mentalità prettamente difensiva e giocatori tecnici. Inzaghi ha trovato un giusto equilibrio: si difende a lungo, poi attacca la profondità, sfruttando la tecnica e le giocate nello stretto dei suoi campioni. Lazio e Roma sono davanti al Milan e alle altre".

Il Cagliari può far saltare il banco?

"Nainggolan ha dato tantissimo, così come Maran. Non capisco perché non abbia mai avuto la grande chance, ha sempre fatto bene. Sono i due leader, ma è difficile che tengano sempre questo ritmo"

Cosa pensi di Castrovilli?

"È un ottimo incursore che si sta scoprendo centravanti. Ribery e Chiesa tendono ad allargarsi, liberando gli spazi al centro nei quali lui si inserisce. Ha tutto per essere decisivo, di sicuro va bene in questo contesto. Poi lo attendiamo al salto di qualità, anche in Nazionale".