ESCLUSIVA TMW - Badiani: "Immobile va servito. Milinkovic? Ancora non top"

Il rendimento di Immobile in nazionale ma anche la stagione di Milinkovic-Savic e una sua eventuale cessione. Ne abbiamo parlato con Roberto Badiani, che negli anni Settanta, per cinque stagioni, ha vestito la maglia biancoceleste. "Premesso che manca oggi un centravanti alla Graziani o alla Inzaghi, c'è da dire che a Ciro dovrebbero arrivare più palloni", dice a Tuttomercatoweb.com. "L'Italia si sta caratterizzando per un buon gioco però i centrocampisti dovrebbero giocare più in verticale. E anche Chiesa è stato sfruttato poco. C'è molto possesso palla, certamente bello, però gli avversari si chiudono e diventa difficile trovare il gol. Al tempo stesso Immobile deve essere meno precipitoso. Non è come Inzaghi che su tre occasioni in due faceva gol. Deve migliorare, ma ha bisogno, ripeto, di più palloni. Al tempo stesso proverei anche Cutrone: ci vuole la forza di buttar dentro un giovane come lui, anche se non da solo. Ha dimostrato di saper fare movimenti interessanti e va tenuto in considerazione".

Milinkovic-Savic: che pensa di lui e di una sue eventuale cessione a giugno?

"E' giovane e per 100 milioni lo avrei ceduto. anche perché un anno fai bene, ma in quello successivo non è detto che sia possibile ripetersi. E' un giocatore che anche per struttura fisica ha bisogno di essere al top della condizione per imporsi. Ha numeri eccezionali però non è ancora un fuoriclasse: non è paragonabile ad Antognoni o Baggio o Del Piero. Serve continuità. Probabilmente per lui quest'anno ha inciso anche il mondiale e per questo ha dovuto recuperare e ritrovare la miglior condizione. Aggiungo che a mio parere la Lazio non è più quella dell'anno scorso: Leiva adesso non è nella miglior forma e la sua qualità si fa sentire. Se entra in condizione il brasiliano insieme a Lulic allora la Lazio può decollare di nuovo".