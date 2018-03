ESCLUSIVA TMW - Baiano: "Napoli merita solo complimenti. Juve più forte"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Francesco Baiano ha commentato il pareggio di ieri del Napoli contro l'Inter e la corsa Scudetto che adesso vede la Juventus davanti agli azzurri: "Il Napoli ha perso qualcosa in termini di punti, ma sul piano del gioco anche contro l'Inter ha fatto la solita partita di sempre. Ha rischiato praticamente zero, ha tenuto il possesso e ha creato occasioni da gol. Se avesse segnato oggi saremmo qua a parlare di un'altra partita, anche in termini di spettacolo".

Il sorpasso della Juventus cambia qualcosa, o può cambiare qualcosa, a livello mentale?

"Non credo proprio. La Juventus già ai blocchi di partenza era la squadra da battere ed il Napoli fino a questo punto della stagione ha fatto cose straordinarie. Anzi, c'è da fare i complimenti agli uomini di Sarri perché è grazie a loro se il campionato è ancora aperto. In Germania, Inghilterra, Spagna e Francia i tornei sono praticamente finiti, mentre la Serie A è ancora viva e questo è un bene per il calcio".

Le parole di Sarri stanno facendo discutere...

"Le dichiarazioni di Sarri, ma anche dei giocatori, sono sempre state chiare, anche a inizio anno. L'importante sarà dare il 100%, poi a fine stagione si vedrà se la Juve avrà confermato di essere la più forte".

Così facendo però non si rischia di dare alibi ai giocatori?

"I calciatori non sono stupidi e comunque Sarri parlerà certamente in modo diverso nello spogliatoio rispetto a quando è davanti ai microfoni. Sarri così come i giocatori sa bene di dover fare qualcosa di straordinario per vincere il campionato, ma questo non basta perché servirebbe anche qualche battuta a vuoto della Juve, che resta la squadra più forte e attrezzata".