ESCLUSIVA TMW - Baiano: "Napoli, trio che fa paura. Dzeko leader in campo"

© foto di Federico De Luca

Con Ciccio Baiano, ex attaccante tra le altre anche del Napoli abbiamo analizzato la sfida tra l'attacco dei partenopei e quello della Roma. "In questo momento - dice a Tuttomercatoweb.com - il trio del Napoli fa molta paura, dall'altra parte però c'è un Dzeko che tutte le domeniche vede la porta e riesce a segnare. Sicuramente non sarà solo una sfida tra attaccanti ma tra due squadre che giocano bene a calcio.

Dzeko è anche il leader della Roma?

Sicuramente sì, insieme ai centrocampisti di personalità come Nainggolan, Strootman e e De Rossi. Loro sono i leader dello spogliatoio, lui lo è in campo. credo che Dzeko e Mertens lotteranno per la classifica cannonieri con Dybala, Immobile e Belotti. Mi dispiace che quest'ultimo si sia infortunato ma saprà farsi valere. Tornando a Mertens, analizzandolo nel confronto con Dzeko, va detto che è certamente un grande attaccante ma è anche vero che viene aiutato dal gran gioco del Napoli"