ESCLUSIVA TMW - Baiocco: “Juve non al top, vincere così segnale di forza”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non senza difficoltà, la Juventus ha superato in rimonta lo Sporting nella serata di ieri. I campioni d'Italia in carica hanno così conquistato la seconda vittoria di fila in Champions League, mentre l'ex bianconero Davide Baiocco ha analizzato la sfida al microfono di Tuttomercatoweb.com.

2-1 il finale all'Allianz Stadium, la classifica del girone adesso è positiva. “Era importante vincere per restare alle spalle del Barcellona, la squadra ha conquistato i tre punti in palio e questo è importante. Non sono mancate, però, le difficoltà. Questo dimostra che vincere non è mai semplice, specie se non sei al 100% della condizione fisica. Ma vincere anche senza essere al top è un segnale importante, questa è la vera forza della Juventus. Non si può essere sempre al 100% ma, se vinci anche quando sei al 70-80%, vuol dire che la formazione è davvero competitiva. La Juve è forte e matura”.

Allegri nel post-gara ha detto che dopo novembre, inizia virtualmente una nuova stagione. “Probabilmente si riferisce agli impegni, per organizzare un lavoro di gruppo. Giocando ogni tre giorni è difficile farlo, c'è chi va in Nazionale e deve viaggiare di più. In questo caso non è facile preparare le gare, come contro la Lazio con alcuni calciatori che sono tornati solo giovedì in Italia. Anche se nella rosa ci sono dei campioni, c'è bisogno di un lavoro sul campo tutti insieme. In questo periodo, preparare le sfide non è semplice”.

Cambiamo argomento: non ha smesso di giocare, ma lo fa con piacere tra le file del Calcio Biancavilla. “Assolutamente sì. Per me è sempre bello, come in passato. Provo la stessa emozione di sempre. Per me non è cambiato nulla, mi sto divertendo e provo a trasmettere qualcosa all'ambiente e sopratutto ai giovani. Porto avanti anche un'accademia di perfezionamento calcistico, vedere crescere giovani calciatori mi gratifica. Poi sto promuovendo un progetto di nutrizione, salute e benessere. Sono molto impegnato e sono felice di aiutare i giovani”.