ESCLUSIVA TMW - Baldas: "Designatore Uefa da cambiare ogni tot anni"

Il dibattito sul Var è aperto da tempo ma negli ultimi giorni è arrivata una notevole spinta (anche sulla base delle dichiarazioni del presidente della Juve Agnelli) per fare in modo che venga presto utilizzato anche in Champions. A Fabio Baldas, ex arbitro ed ex designatore degli arbitri abbiamo rivolto una serie di domande, alla luce anche delle argomentazioni di Agnelli.

E' giusto cambiare il designatore europeo ogni 2-3 anni?

"Non so ogni quanti anni, però ogni tot anni va cambiato".

Collina è contro la Juventus come sostiene qualcuno?

"Non credo proprio"

Nè le italiane sono sfavorite da Collina?

"Non è che Collina dice agli arbitri di favorire le altre squadre. Purtroppo magari in alcune situazioni certi arbitri, specialmente chi non ha grande personalità, pur di non avvantaggiare le italiane, senza volere arrivano a penalizzarle".

Il Var avrebbe cambiato le cose ad esempio nella gara della Juve col Real?

"Credo di no anche perchè ho visto l'arbitro molto deciso nella scelta di dare il rigore".

Il Var andrebbe inserito in Champions già la prossima stagione?

Il problema non è semplice. Andrebbe introdotto però per ora varie nazioni attendono ancora di provarlo".