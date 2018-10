ESCLUSIVA TMW - Baldas: "Fatto tanto per inserire il VAR. Perché non sfruttarlo?"

Come sono andate dal punto di vista arbitrale e dell'utilizzo del VAR, le prime 8 giornate di campionato? Lo abbiamo chiesto all'ex fischietto Fabio Baldas, seguendo la scia dei focus sulle 20 squadre di Serie A che stiamo proponendo sulle nostre pagine: "Le due cose sono strettamente collegate. In generale non ci sono stati troppi episodi clamorosi, ma c'è da dire che l'utilizzo del VAR non è stato buono come lo scorso anno. Penso ad esempio a Fiorentina-Atalanta con Chiesa, in cui Valeri doveva andare a rivedere l'episodio. E Doveri, che era al VAR, doveva dare l'input. In questa stagione hanno cercato di mettere a punto alcuni miglioramenti, ma non si è ottenuto l'effetto sperato".

Si riferisce alla modifica del protocollo che oggi parla di utilizzo del VAR in caso di errore chiaro ed evidente? "Io non capisco il passo indietro. Magari ad alcuni protagonisti il VAR non piace... Secondo me oggi, davanti ad errori pesanti e impensabili, non è giusto non utilizzare il VAR. Cerchiamo di sfruttarlo, dopo tanto lavoro per introdurlo. Non dico che il calcio deve diventare una sfida alla PlayStation, ma un po' meno presunzione nel suo utilizzo sarebbe cosa buona".

Però ha parlato di pochi episodi clamorosi...

"Qualche errore c'è comunque stato, magari evitabile. Premetto che io in giro non vedo grossi talenti, ma ora che entreremo nella fase calda si capirà qualcosa in più sotto tutti i punti di vista".

Pensa che l'idea di Cairo di permettere ai tecnici di chiamare il VAR sia solo una provocazione?

"Il presidente Cairo ne parla perché il Torino a Udine ha subito un torto pesante. Secondo me in quelle situazioni non si può cadere in errore, anche se sollecitati dall'assistente di linea. Detto questo ci andrei piano sulla proposta di Cairo, ma per un motivo molto semplice: basterebbe mettere a punto ciò che già c'è e utilizzare il VAR senza troppi problemi. Così facendo non ci sarebbe neanche bisogno di parlare di questa possibilità per i tecnici".

In chiusura: crede ci sia una squadra più penalizzata delle altre, in queste prime sfide?

"Questi due di cui abbiamo parlato sono i casi più lampanti. Ma non credo che una squadra sia stata favorita o svantaggiata rispetto alle altre".