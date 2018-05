ESCLUSIVA TMW - Baldas: "Gli arbitri di porta sono come i ciechi di Sorrento"

La Roma aveva creduto nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata contro il Liverpool e conquistare la finale di Champions League, ma le ambizioni dei giallorossi si sono scontrate con qualche errore difensivo di troppo e alcune decisioni contestate dell'arbitro Skomina. Per parlare della direzione del fischietto sloveno e della necessità di introdurre il VAR anche nelle competizioni europee, Tuttomercatoweb.com ha ascoltato in esclusiva l'ex arbitro Fabio Baldas: "Sia Roma che Bayern, con l'ausilio del VAR, probabilmente non avrebbero subito dei torti. Non dico che avrebbero sicuramente passato il turno, ma avremmo assistito a partite diverse. Ci sono stati degli errori grossolani e la tecnologia diventa determinante quando ci sono episodi eclatanti come quelli delle ultime settimane. Da Juve-Tottenham ad Arsenal-Milan, fino ad arrivare Barcellona-Roma e Roma-Liverpool di ieri, le italiane sono sicuramente state danneggiate".

Quali sono, nello specifico, gli episodi su cui la Roma può recriminare?

"IL VAR avrebbe sicuramente concesso rigore ed espulsione per il tocco di mano di Alexander-Arnold sul tiro di El Shaarawy indirizzato in porta. Poi sarebbe stato assegnato un penalty per l'uscita di Karius su Dzeko: in Italia, con l'ausilio dello strumento tecnologico, gli assistenti hanno cambiato il modo di arbitrare e non alzano la bandierina in situazioni dubbie e quando c'è la possibilità per un attaccante di segnare. Al massimo si controlla dopo".

Si può dire che la figura dell'assistente di porta sia assolutamente superflua o inutile?

"Gli arbitri di porta sono come i ciechi di Sorrento, non aiutano e non si prendono responsabilità. Non c'era bisogno di vedere le ultime partite, avevamo già chiara la situazione dopo l'esperienza delle scorse stagioni. La loro figura era stata introdotta per segnalare i "gol fantasma", ma la goal-line technology ha risolto tutto. Il VAR deve essere inserito anche in ambito europeo, può dare i suoi frutti. Certo, è ancora in fase sperimentale e può essere migliorato, ma ha corretto la maggior parte degli errori".

Perché in Europa si tarda a inserire il VAR?

"Ceferin dovrà ricredersi. Il VAR ci sarà ai Mondiali e anche l'UEFA dovrà adeguarsi se dovesse dare i frutti sperati. Prima, però, dovrà essere introdotto in tutti i campionati: c'è bisogno del giusto rodaggio".